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        Adana'da bir kişiyi sokakta bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi sokakta bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:04
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        Adana'da bir kişiyi sokakta bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi sokakta bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir sokakta Şıhmuz Şaşatlı'yı (48) bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kamerasına yansıyan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler zanlı Uğurcan K'nin (28) olay yerinin yakınındaki bir evde saklandığını tespit etti.

        Polis, baskın yaptığı adreste şüpheliyi gözaltına aldı, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı da evde buldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Sarıyakup Mahallesi'nde 25 Eylül’de Şıhmuz Şaşatlı, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaşatlı kurtarılamamış, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Bıçaklı saldırı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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