Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı Adana'da gümrük kaçağı 26 milyon 344 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 26 milyon 344 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli ürünlerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler aramalarda 16 milyon 44 bini doldurulmuş 26 milyon 344 bin makaron, 3 bin 780 paket sigara, 150 elektronik sigara ile 24 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.