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        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklu 4 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kişinin parasını, cüzdanını, cep telefonunu ve otomobilini gasbettikleri iddia edilen tutuklu 4 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:05
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        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklu 4 sanık hakkında dava açıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kişinin parasını, cüzdanını, cep telefonunu ve otomobilini gasbettikleri iddia edilen tutuklu 4 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Sakarya Mahallesi'ndeki olayla ilgili yakalanan, "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 13 Ağustos'ta tutuklanan İ.E, H.Ş, E.G. ve A.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı, sanıklar hakkında iddianame hazırlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki C.K'nin olay günü işe gitmek amacıyla evinden ayrıldığı ve Sakarya Mahallesi'nde sigara içmek amacıyla aracıyla yol kenarında bir süre beklediği anlatıldı.

        İddianamede, sanığın otomobiliyle yol kenarında beklediği sırada kadın sanık H.Ş'nin müştekiden kendisini ilerdeki sokakta bekleyen arkadaşlarının yanına bırakmasını istediği anlatıldı. Sanığı aracına alan müştekinin 200 metre ilerde İ.E, E.G. ve A.G. tarafından yolunun kesildiği belirtildi. Müşteki C.K'nin araçtan indirilerek darbedilip cep telefonu, 250 lirası, cüzdanı ile otomobilinin sanıklar tarafından gasbedildiği ve olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

        Sanıkların otomobili Sucuzade Mahallesi'ndeki boş bir araziye plakaları sökülmüş ve kaporta kısmı çizilmiş halde terk ettiklerine yer verilen iddianamede, müşteki C.K'ye ait kredi kartı ile bir marketten 1000 liralık alışveriş yaptıkları, fikir ve eylem işbirliğiyle hareket ettikleri ifade edildi.

        İddianamede, H.Ş, İ.E, E.G. ve A.G'nin "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar, "mala zarar verme" suçundan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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