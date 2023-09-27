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        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:20
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        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

        Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda N.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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