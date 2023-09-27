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        Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar

        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının başlangıç 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:05
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        Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme mücadelesinde Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının başlangıç 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

        Siyah beyazlı ekip Adana Demirspor karşısına; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun ve Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.

        Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Onur Bulut yedek kulübesinde otururken, Bailly statü gereği kadroda yer alamadı.

        Güneş, bu maçta ilk 11'de Kayserispor karşısında sonradan oyuna giren Necip Uysal ve Rosier'e yer verdi.

        Beşiktaşlı taraftarlar, maçı kendilerine ayrılan tribünde izledi.

        - Adana Demirspor'da 4 değişiklik

        Adana Demirspor, Beşiktaş karşısına; Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani ve Niang ilk 11'iyle sahada yer aldı.

        Ev sahibi ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, son oynadıkları ve deplasmanda 2-1 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkıp kırmızı kart gören kaleci Ertaç Özbir ile Stambouli ve Rodrigues bu maçta cezalı duruma düştükleri için kadroda yer almazken, teknik direktör Kluivert, Yusuf Erdoğan'ı da yedek kulübesine çekti.

        Kluivert, kaleci Vedat Karakuş ile Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz ve Nani'ye bu maçta başlangıç kadrosunda şans verdi.

        Adana Demirsporlu taraftarlar maç öncesi, üzerinde "Bir Düşün Peşinde Alemde Bizik İnadına Seninle" yazan büyük boy pankart açtı.

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