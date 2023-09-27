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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:16 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:16
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

        Yukatel Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Abdulsamet Burak), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tayfun Aydoğan), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Nani (Dk. 80 İzzet Çelik), Niang (Dk. 65 Yusuf Barasi)

        Beşiktaş: Mert Günok (Dk. 29 Ersin Destanoğlu), Rosier (Dk. 65 Onur Bulut), Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 85 Zainutdinov), Hadziahmetovic, Ghezzal (DK. 65 Muleka), Chamberlain (Dk. 46 Rashica), Cenk Tosun, Aboubakar

        Goller: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang, Dk. 59 Emre Akbaba, Dk. 75 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 79 Aboubakar, Dk. 89 Rashica (Beşiktaş)

        Sarı Kartlar: Dk. 55 Emre Akbaba, Dk. 77 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor) , Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)

        ADANA

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