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        Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin önce sinyalizasyon direğine, ardından yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 02:02
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        Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin önce sinyalizasyon direğine, ardından yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemelen 01 AOK 508 plakalı otomobil, Tellidere Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde önce sinyalizasyon direğine ardından yaya F.K'ye çarptı.

        Daha sonra araç kaldırıma çarparak durabildi.

        Kazada F.K. ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan F.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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