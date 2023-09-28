Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan bir kişi, silahlı kavgada öldü.

Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan bir kişi, silahlı kavgada öldü.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde, Sedat Yüksel (22), henüz belirlenemeyen bir nedenle nişanlısının babası M.K. ile tartıştı.

Bu sırada Sedat Yüksel silahla ateş açılması sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada hayatını kaybetti.

Polis ekipleri M.K. ve oğlu Y.K'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tüfek ve bir tabancayla çok sayıda boş kovan bulundu.