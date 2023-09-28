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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:40
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin Mahmudiye Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, adreslerde, dolandırıcılık işlemlerinde kullandığı değerlendirilen 177 banka kartı, 187 cep telefonu, 7 bilgisayar, kayıt cihazı ve 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, operasyonun ardından zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen 6 zanlının işlemleri sürüyor.

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