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        Adana'da trafikte tartıştıkları iki sürücüden birini silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte tartıştıkları iki sürücüden birini tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:12
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        Adana'da trafikte tartıştıkları iki sürücüden birini silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte tartıştıkları iki sürücüden birini tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Karslılar Mahallesi'nde 16 Eylül'de bir otomobildeki iki kişi, bir saat arayla trafikte tartıştıkları iki araç sürücüsüne tabancayla ateş açtı.

        Saldırıda sürücülerden S.Ç. (40), sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

        Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların yaralı S.Ç. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Mehmet Atakan A. (22) ve İsmail K. (24) olduğunu belirledi.

        Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandıkları tespit edilen 2 zanlının yakalanması için özel harekat ekiplerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenlendi.

        - 3 tabanca ele geçirildi

        Operasyonda 2 şüpheli etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Zanlıların baskın sırasında pencereden attıkları ruhsatsız 3 tabanca da apartmanın bahçesinde bulundu.

        Şüphelilerden Mehmet Atakan A'nın "yaralama", "mala zarar verme" ve "tehdit" gibi olaylardan emniyette 31, İsmail K'nin de "yaralama", "uyuşturucu kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından 10 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, yaralı S.Ç'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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