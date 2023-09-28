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        13 yaşındaki depremzede Verde, Çocuk İyilik Merkezi aracılığıyla bacak protezine kavuştu

        ÖMER FANSA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden, enkazdan 4 gün sonra çıkarılan ve sol bacağı diz altından ampute edilen 13 yaşındaki Verde Arslan, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) aracılığıyla protezine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:05
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        13 yaşındaki depremzede Verde, Çocuk İyilik Merkezi aracılığıyla bacak protezine kavuştu
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        ÖMER FANSA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden, enkazdan 4 gün sonra çıkarılan ve sol bacağı diz altından ampute edilen 13 yaşındaki Verde Arslan, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) aracılığıyla protezine kavuştu.

        6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki iki katlı evleri yıkılan Verde afette annesini, babasını ve 9 yaşındaki kardeşini kaybetti.

        Enkazın altından AFAD ekiplerince depremden 4 gün sonra çıkarılan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Verde'nin sol bacağı, diz altından ampute edildi.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Verde, Antakya'daki evleri depremde zarar gördüğü için Adana'ya taşınan teyzesinin yanında kalmaya başladı.

        Verde'nin doktorunun başvurusuyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde depremlerden yaralı kurtarılan ancak hayati riskten dolayı bacak veya kol gibi uzuvlarını kaybetmek zorunda kalan afetzede çocukların proteze ulaşması ve devamında onlara destek sağlanmasına yönelik açılan ÇOİM devreye girdi.

        ÇOİM aracılığıyla yapılan tetkik ve tedavilerin ardından yaklaşık 1 ay önce protez bacağına kavuşan ve koltuk değneğiyle yürümeye başlayan küçük kız, merkezde haftanın her günü en az bir saat fizik tedavi görüyor.

        - "Enkazda ıslanan bez parçalarından su içtim"

        Verde Arslan, AA muhabirine, depremde ailesini kaybettiğini ve zor bir süreç geçirdiğini anlattı.

        Deprem olduğunda uyanık olduğunu belirten Verde, "Tam merdivenden inerken ev yıkıldı. 4 gün boyunca orda kaldım. Annemlere hep seslendim ama hiç cevap vermediler. Dışarıdan gelenler de sesimi duymadı. Zaten yağmur yağıyordu. Yağmur, oradaki bez parçalarını ıslatmıştı, oradan su içtim. 4'üncü günün sabahında beni buldular." diye konuştu.

        Verde, kaldırıldığı hastanede sol bacağının diz altından kesildiğini söyledi.

        Bacağının kesilmesinin ardından ÇOİM vasıtasıyla kendisine protez temin edilip takıldığını anlatan Verde, şöyle konuştu:

        "Şu an gayet rahat yürüyorum. İlk zamanlarda sadece biraz acıdı. Şu an gayet rahatım. Bu yıl okula başladım. Okula gidiyorum. Bayağı arkadaş edindim; bu, güzel oldu. Okuldan sonra merkeze fizik tedavi için geliyorum. Öyle geçiyor günlerim. Bacağıma alışıyorum, gayet rahat. Bazen kendi bacağım gibi geliyor."

        Hem yeni yaşamına hem de bacağına alışmaya çalıştığını dile getiren Verde, eğitimini tamamlayıp avukat olmak istediğini söyledi.

        - "Benim gibi olan arkadaşlara da teselli veriyordum"

        Verde Arslan, protez takılma aşamasında merkezde kendisi gibi depremzede çocuklar gördüğünü ve onlara da destek olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

        "Protez takılan çok kişi gördüm. Bazıları çok çabuk pes ediyor. Pes etmeye gerek yok. Zaten artık ömrümüzün sonuna kadar bu ayakla hayatımızı geçireceğiz, ona alışmalıyız. Benim gibi olan arkadaşlara da teselli veriyordum. Ben mutluydum, onları da mutlu ediyordum. Onlara 'kolay olduğunu, acımayacağını' söylüyordum."

        - Depremzede çocuklara mesleki eğitim ve burs desteği

        Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara tedavi sunmak ve destek olmak amacıyla büyük bir ekip çalışması sonucu ÇOİM'in kurulduğunu söyledi.

        Depremzede çocuklara ve ailelerine daha fazla umut olabilmek için işbirliklerini artırmak adına kurum ve kuruluşlarla görüşmelerinin aralıksız sürdüğünü belirten Tuncel, şunları kaydetti:

        "Merkeze bugüne kadar 128 çocuğun ampute olduğu bilgisi geldi. Bu çocuklarımızın 55'ine protez, 8'ine ortez uygulaması yapıldı. Ayrıca 37 çocuğumuzun protezi yapım aşamasında. 14 çocuğumuza mesleki eğitim verdik. Çocuklarımızdan 125'ine ayrıca burs desteğine başlıyoruz. Çocuklarımız ülkemizin geleceği, onlara umut olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve ailelerine daha fazla umut olabilmek için işbirliklerimizi artırmak adına kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bu vesileyle merkezimizi destekleyen tüm hayırseverlerimize çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum."

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