Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık K.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Akkapı Mahallesi'ndeki evinde, gece saatlerinde motosiklet ile yanına gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren K.D, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı K.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı

        Benzer Haberler

        13 yaşındaki depremzede Verde, Çocuk İyilik Merkezi aracılığıyla bacak prot...
        13 yaşındaki depremzede Verde, Çocuk İyilik Merkezi aracılığıyla bacak prot...
        Adana'da trafikte tartıştıkları iki sürücüden birini silahla yaralayan 2 şü...
        Adana'da trafikte tartıştıkları iki sürücüden birini silahla yaralayan 2 şü...
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama
        Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        NİŞANLISININ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
        NİŞANLISININ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ