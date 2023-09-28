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        Mersin'de limanın yük trafiğini hafifletecek "Kapılar Projesi"nin iki etabı açıldı

        Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan tırların kent trafiğine karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen "Kapılar Projesi"nde iki etap tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:49
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        Mersin'de limanın yük trafiğini hafifletecek "Kapılar Projesi"nin iki etabı açıldı
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        Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan tırların kent trafiğine karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen "Kapılar Projesi"nde iki etap tamamlandı.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) ortaklığında yürütülen projede, çalışmaların tamamlandığı etapların açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Projeye ilişkin tanıtım filminin gösterildiği programda, limana yük taşıyan tırların kent trafiğine karışmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

        Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Uluslararası Limanı'nın dünyanın en büyük limanları arasında yer aldığını söyledi.

        "Kapılar Projesi"nin önemine değinen Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Mersin Uluslararası Limanı, konteyner kapasitesi anlamında Türkiye'nin en büyük limanı sayılırken, dünya sıralamasında da 92. sırada. Her geçen gün buradaki trafik ve yoğunluk artıyor. Bugün hayata geçirilecek proje, bu ihtiyaçtan doğdu ve şehrimizin doğu tarafındaki girişlerde yaşanan sıkıntıların, sıkışmanın ve trafik yoğunluğunun giderilmesine yönelik başlatıldı. Geçen yıl bugünlerde temelini atmıştık. Oldukça hızlı bir çalışmayla, 3 etaba sahip olan bu proje, bugün 2 etabı bitmiş şekilde hizmete açılıyor. Projeyle kapıların sayısı artırılıyor. Özellikle D-400 kara yolundan ayrılan güzergahta şeritleri, genişletilen yolları ve değiştirilen güzergahlarıyla daha akışkan bir trafik olması ve tırların şehrin girişinde oluşturduğu, trafik güvenliğini de sıkıntıya sokan o problemlerin giderilmesi sağlanacak."

        Pehlivan, Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi hakkında da bilgi verdi.

        Yeni bir konteyner limanının da gündemde olduğunu aktaran Pehlivan, bakanlık tarafından etüt çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'in liman sayesinde ticaret kenti olarak öne çıktığını dile getirdi.

        PSA Avrupa-Akdeniz-Amerika Bölge Üst Yöneticisi Dirk Jan Storm, Kapılar Projesi'nin, MIP ve yerel ekonomiyi destekleme konusundaki kararlılıklarının önemli örneklerinden biri olduğunu ve Mersin halkı için daha sağlıklı bir çevreyi teşvik ettiğini vurguladı.

        - "Tırların doğrudan limana giriş çıkışını sağlayacağız"

        MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kapılar Projesi ile Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek limana gelen tırların şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş çıkışını sağlayacağız. Trafik problemini çözerek şehrimizin ticaret hacmi artışına ve bölgemizin kalkınmasına da fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız yatırım sayesinde konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçlar, D-400 kara yolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan giriş ve çıkış yapabiliyor. Aynı zamanda 132. Cadde'den açılan yeni bir bağlantıyla limanımıza 3 şeritten giriş yapılmasını da sağlıyoruz. Proje kapsamında inşa edilen demir yolu üst geçidi sayesinde tırlar, geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek."

        Konuşmaların ardından etapların açılışları gerçekleştirildi. Proje kapsamında, limana geçişi sağlayacak kapılarda bekleyen tır şoförleri de açılışın ardından araçlarıyla sahaya giriş yaptı.

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