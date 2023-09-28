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        Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, Adana'da tanıtıldı

        Antalya'da 10-14 Ekim'de düzenlenecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısı Adana'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:05
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        Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, Adana'da tanıtıldı
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        Antalya'da 10-14 Ekim'de düzenlenecek Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısı Adana'da yapıldı.

        Informa Fuarcılık tarafından Anfaş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik için Seyhan ilçesindeki bir restoranda tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Fuar Direktörü Engin Er, toplantıdaki konuşmasında, sektördeki yerli ve yabancı markaları buluşturacak organizasyona 150'den fazla firmanın katılmasının beklendiğini söyledi.

        Tarımda verimin artırılmasında teknolojinin önemine vurgu yapan Er, "Online kayıt sistemimizdeki rakamlara göre katılımcılar her geçen gün artıyor. 50'den fazla ülkeden ziyaretçi kaydı var." dedi.

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