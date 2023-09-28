Yüreğir Belediyesinden amatör kulüplere destek

Yüreğir Belediyesi tarafından 16 amatör spor kulübüne destekte bulunuldu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ertuğrul Gazi Spor Salonu'nda düzenlenen törende, göreve geldiklerinden bu yana ilçenin sportif anlamda gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda amatör kulüplere nakdi destek ve malzeme yardımında bulunduklarını ifade eden Kocaispir, "Bugün burada 16 amatör spor kulübümüz ve 14 salon sporları yapan kulübümüz olmak üzere toplam 30 kulübümüze nakdi ve malzeme desteği veriyoruz. Bu desteğimizin toplam değeri 1 milyon liranın üzerinde. Helal olsun, feda olsun, yeter ki gençlerimiz spor yapsın." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da ilçeden yetenekli ve başarılı sporcuların çıktığını belirterek, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Kocaispir'e teşekkür etti.