Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Kozan'da iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Kozan'da iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

        Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, ilk müdahale aracı, çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle iki yangın da kontrol altına alındı.

        Ekiplerin Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Adana'da, iki belediyeye rüşvet operasyonu: 58 gözaltı (3)
        Adana'da, iki belediyeye rüşvet operasyonu: 58 gözaltı (3)
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da devlet destekli petrokimya yatırımında sona gelindi
        Adana'da devlet destekli petrokimya yatırımında sona gelindi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali´ne 1 milyon kişi bekleniyor
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali´ne 1 milyon kişi bekleniyor
        Babasını ve kendisini dövdüğünü iddia ettiği husumetlisini av tüfeğiyle öld...
        Babasını ve kendisini dövdüğünü iddia ettiği husumetlisini av tüfeğiyle öld...