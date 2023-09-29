Adana Kozan'da iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, ilk müdahale aracı, çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle iki yangın da kontrol altına alındı.
Ekiplerin Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.