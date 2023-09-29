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        BEKLİYOR Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisinin yargılanmasına devam edildi

        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:06
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        BEKLİYOR Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisinin yargılanmasına devam edildi
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        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada tanık sıfatıyla beyanı alınan ve yıkılan Mete Apartmanı'nın zemin katındaki iş yerini işleten S.K, "Binanın kolonlarına ve taşıyıcılarına herhangi bir müdahalede bulunmadım. Binanın kolonlarına asla zarar vermedim. Bu konudaki iddiaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Muzaffer Mete, gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettiklerini belirterek, "Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. Eksik bir şey yapmadım. Hakkımda uygulanan ev hapsi adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Sanık Atilla Tuğran ise binanın sorumlu mühendisi olduğunu ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

        Davaya katılan müşteki avukat Meltem Çitken ve katılanlar avukatı Rafet Gökçe, Mete Apartmanı'nda kolon kesilmediğine ilişkin delilleri dava dosyasına sundu.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti de sanıklar hakkındaki "konutu terk etmemek" suretiyle uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili tekrar bilirkişiden rapor alınmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı. Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Tuğran ve müteahhidi Mete'nin, 26 Temmuz'daki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.

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