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        Adana'da antikacıda görerek başladığı koleksiyon merakıyla eski paraları biriktiriyor

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi eski paraları biriktiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:00
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        Adana'da antikacıda görerek başladığı koleksiyon merakıyla eski paraları biriktiriyor
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi eski paraları biriktiriyor.

        Hakan Baturay Şen, geçen yıl katıldığı bir turda antikacıda gördüğü Venezuela bolivarı ile para biriktirmeye başladı.

        Aldığı ilk paranın ardından araştırma yapmaya başlayan Şen'in bu işe merakı daha da arttı.

        Eski paraların tarihi, nasıl basıldığıyla ilgili araştırmalarıyla Şen, koleksiyonuna farklı ülkelere ait çok sayıda para koydu.

        Şen, AA muhabirine, antikacıda görerek başladığı eski para merakının her geçen gün arttığını söyledi.

        Bu konuda sürekli araştırmalar yaptığını anlatan Şen, şu anda farklı ülkelere ait çok sayıda para bulunan koleksiyonunu daha da büyütmek istediğini belirtti.

        Baba Aziz Şen de bu uğraşı ve araştırmacı yönünden dolayı oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

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