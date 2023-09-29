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        Adana'da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi

        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesinin denetlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:01
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        Adana'da 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesi denetlendi
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        Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 günde 2 bin 700 gıda işletmesinin denetlendiği bildirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Adana'da ekipler, 40 günlük sürede lokanta, restoran, kafe, otel, kasap, market başta olmak üzere toplam 2 bin 700 gıda işletmesinde denetim yaptı.

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da ekiplerle denetimlerin bazılarına katıldı. Kökçüoğlu, görevlilerle girdiği işletmelerde, tüketilen gıdaların hazırlaması, depolanması, ambalajlı ürünlerin yönetmeliklere göre uygunluğu başta olmak üzere farklı konuları inceleyerek iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

        İl ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla 2 bin 700 işletmenin denetlendiğini ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

        "Denetimlerde, uygun olmayan 13 işletmeye idari para cezası uygulandı. Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin üretim ve satış için gerekli şartları taşıması büyük önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz."

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