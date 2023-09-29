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        Adana'da ASKOM toplantısı yapıldı

        Adana'da, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:27
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        Adana'da ASKOM toplantısı yapıldı
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        Adana'da, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

        Adana İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen toplantıda, işleyişteki aksaklıkların tespiti, iller arası hasta sevk koordinasyonunun devamlılığının sağlanması, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranlarının doğru tespiti konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, hastaların iyi bir hizmet alabilmesi için hizmet sunucular arasında koordinasyon ve işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

        Adana'da her ay ortalama 2 bin 500 hastanın hastaneler arasında ve il dışına sevk edildiğini aktaran Nacar, toplantının daha iyi işler yapılmasına vesile olmasını temenni etti.

        Toplantıya, Osmaniye İl Sağlık Müdürü Ahmet Kara'nın yanı sıra Hatay ve Mersin'den acil sağlık hizmetleri başkanları ile ilgililer katıldı.

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