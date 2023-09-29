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        Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:26
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        Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Eylül 2021'de eşi T.D'yi (38) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık B.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanık B.D'nin maktul T.D'yi kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü savunmasına karşın bu hususun telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen rapor ve tanık beyanlarıyla uyumlu olmadığı, sanığın ablası tarafından dosyaya sunulan mesaj tarihinin maktulün ölüm tarihinden sonra olduğu, tanık M.T'nin maktul T.D. ile gönül ilişkisi olmadığını belirttiği, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma imkanı bulunmadığı da dikkate alınarak B.D'nin "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık B.D. "Dosya kapsamındaki tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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