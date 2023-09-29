Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ziyaretlerde bulundu Vali Yavuz Selim Köşger, huzurevi ile sanayi ve ticaret odalarına ziyarette bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, huzurevi ile sanayi ve ticaret odalarına ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Adana Sanayi Odasını ziyaret etti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Köşger, odanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Adana Ticaret Odasını ziyaret eden Köşger, Başkan Yücel Bayram ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Köşger, ziyaretlerinde, önemli bir ticaret, sanayi kenti olan Adana'nın üretim ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

- "Dijital Bahar Odası" açıldı

Vali Yavuz Selim Köşger, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Turkcell işbirliğinde yapılan "Dijital Bahar Odası"nın açılını da gerçekleştiren Vali Köşger, huzurevi sakinlerinin el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in de katıldığı programda, Türk sanat müziği konseri ve halk oyunları gösterisi sunuldu.