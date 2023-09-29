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        "Her Şeye Rağmen" filminin galası Adana'da yapıldı

        Adana'da, başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:32
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        "Her Şeye Rağmen" filminin galası Adana'da yapıldı
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        Adana'da, başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin galası gerçekleştirildi.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yukatel Adana Demirspor kulüp başkanı Murat Sancak ve filmin oyuncuları Erkan Petekkaya, Barbara Sotelsek ve Meral Perin'in katılımıyla kentteki bir alışveriş merkezinde tören düzenlendi.

        Yapımcılığını Verway'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı film, iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor.

        Galada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan iş adamı İlhan Doğan, filmin oyuncularına performansları için teşekkür ettiğini belirterek, "Eğer oyuncular, bütün film kadrosu o senaryoyu yaşamaz ise oyunculuk düzgün yapılmaz ise hiçbir filmin değeri olmaz. Bütün kadro ve Erkan Petekkaya gerçekten müthiş oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Filmin başrol oyuncularından Erkan Petekkaya ise çok güzel bir hikayeyi sinemaya aktardıklarına vurgulayarak, "Benim için çok zordu. 'Kırmızı Oda' haricinde şimdiye kadar oynadığım roller kağıt üstündeydi ve hayal ürünüydü. Bu da gerçek bir hikaye ama oynadığım insan yanımda duruyor. Dolayısıyla böyle bir rolü oynamak benim için zor oldu. Yaşayan bir insanın üzerine bir şey koymak bambaşka bir şey. Dolayısıyla kıyas yapılabilir. Onun altında olabilir. Üstünde de olmaması lazım çünkü gerçek bir hikaye çekiyoruz. Bunun dışında filmin çok sağlam bir hikayesi var. Gerçekten senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Hepimizin hayatında o filmi izleyeceğimiz bazı sahnelerden enstantaneler var. Hepsi olmasa bile bir kısmı var. Bazı insanların hayatında bunların hepsi var. Ben bu filmde oynadığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Filmde iş adamı İlhan Doğan'ın annesini canlandıran oyuncu Meral Perin ise Antakyalı olduğunu belirterek, "Benim için güzel bir roldü. Çok sevdim ve bütün kalbimi verdim." ifadesini kullandı.

        İlhan Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, bugün vizyona girdi.

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