Mersin'de iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde un fabrikasındaki iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde un fabrikasındaki iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yaramış Mahallesi'ndeki un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41) 7 metre yüksekten zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından Bodur'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bodur'un siloda bir arkadaşıyla kepek temizliği yaparken dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.