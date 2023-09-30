Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarının saldırısında yaralanan kişi öldü

Adana'da boşanma aşamasındaki karısının yakınları tarafından darbedilip tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti, 4 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde 28 Eylül'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedilip tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Necmettin Ç. (41) tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan maktulün kayınbiraderleri Mehmet Sıraç Y. (43), Zeki Y. (49), Mehmet Ekrem Y. (48) ve bu kişilerin akrabası Halit Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar ifadelerinde, olay günü boşanma davasının ertelenmesinin ardından adliyeden çıktıkları sırada Necmettin Ç. ile aralarında kavga çıktığını, daha sonra ayrılıp kahvehaneye gittiklerini, buraya gelen maktulün kendilerine küfrettiğini ve ardından olayın yaşandığını iddia etti.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Eşi Fatma Ç. ile ayrılma aşamasındaki Necmettin Ç, boşanma davası için 28 Eylül'de gittiği adliyeden duruşmanın ertelenmesi üzerine ayrılmıştı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ne giden Necmettin Ç, eşinin yakınları tarafından darbedilip tabancayla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olay yerinden otomobille kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Necmettin Ç'nin yaklaşık bir yıl önce eşinin erkek kardeşi Mehmet Sait Y'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandığı, 4 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtilmişti.