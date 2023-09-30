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        Adana'da bir kişinin kafede silahlı saldırıda yaralanması kamerada

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kafede oturan müşterinin silahlı saldırı sonucu yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:28
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        Adana'da bir kişinin kafede silahlı saldırıda yaralanması kamerada
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kafede oturan müşterinin silahlı saldırı sonucu yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Turgut Özal Bulvarı'nda, Oğuz E. (23), arkadaşlarıyla oturduğu kafede silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli İsmet T'yi (19) yaptıkları çalışmayla yakaladı.

        Saldırı, kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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