AK Parti Adana Milletvekili Karamık, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı

AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

Karamık, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen konferansa katıldıklarını belirtti.

Konferans öncesinde Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay'ı ziyaret ettiklerini aktaran Karamık, görüşmede Dublin'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Joelle Garriaud-Maylam ile de bir araya geldiklerini belirten Karamık, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele, Batı'daki İslamofobik eylemleri ele aldıklarını ifade etti.

Karamık, daha sonra Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldıklarını ifade etti.

TBMM Bakanı Kurtulmuş başkanlığında, resmi ziyaretler kapsamında İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile de ayrı ayrı bir araya geldiklerini belirten Karamık, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili ve Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Sean O Fearfhail ile de görüştüklerini kaydetti.

Karamık, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki İslam Kültür Merkezi'ne ziyarette bulunduklarını ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.