Adana'da narkotik uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şakirpaşa Caddesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş polislerinin de destek verdiği uygulamada, şüpheli kişi ve araçlar durduruldu.
Ekipler, şüphelilerin GBT kontrolü sırasında durdurulan araçlarda arama yaptı.
Üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.