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        Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu

        Adana ve Osmaniye'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:59
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        Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu
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        Adana ve Osmaniye'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

        Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

        Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

        İlçede bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Düziçi Belediyesi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

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