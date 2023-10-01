Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Balotelli
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Oğuz Aydın, Cordova
Goller: Dk. 31 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir (Yukatel Adana Demirspor)
ADANA