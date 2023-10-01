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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:02 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Balotelli

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Oğuz Aydın, Cordova

        Goller: Dk. 31 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir (Yukatel Adana Demirspor)

        ADANA

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