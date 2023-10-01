Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 61 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 72 Tayfun Aydoğan), Nani (Dk. 72 Zeneli), Balotelli (Dk. 61 Niang)
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 81 Fer), Janvier, Efecan Karaca (Dk. 62 Eduardo), Novais (DK. 70 Aanderson), Oğuz Aydın (Dk. 62 Hadergjonaj), Cordova (Dk. 81 Sisto)
Goller: Dk. 31 ve 47 Balotelli, Dk. 71 Belhanda, Dk. 87 Tayfun Aydoğan (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Augusto, Dk. 48 Novais, Dk. 76 Eduardo, (Corendon Alanyaspor), Dk. 45 Ertaç Özbir, Dk. 90+1 Niang (Yukatel Adana Demirspor)
ADANA