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        Adana Demirspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:06
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        Adana Demirspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş galibiyetinden sonra tekrar 4 gollü bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Takımının, konuştukları her şeyi sahaya yansıttığını ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

        "Sadece ilk 11’de oynayan futbolcular değil yedek kulübesinden giren futbolcular da ilk 11’de oynayan futbolcuların mücadelelerini sonuna kadar desteklediler. Bu da beni çok sevindiriyor. Girdiklerinde de sanki ilk 11’de başlamışlar gibilerdi. Bu da çok güzel bir görüntüydü. Ama tabii ki de ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu şekilde bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Akabinde de her zaman yere basarak devam etmemiz gerekiyor."

        Kluivert, maçta 2 gol atan Balotelli’nin hemen 0’dan 100’e çıkmasını beklemediklerini belirterek, Niang ile Balotelli gibi iki forvete sahip olmanın çok güzel olduğunu bildirdi.

        - Corendon Alanyaspor cephesi

        Corendon Alanyaspor'un yardımcı antrenörü İsmail Serbest, Adana’ya büyük umutlarla geldiklerini, ancak istedikleri puan veya puanları almadan döndüklerini söyledi.

        Kendileri adına kötü bir gece olduğunu ifade eden Serbest, şunları dile getirdi:

        "Rakibin en iyi yaptığı, en önemli özellikleri olan geçiş oyununa maalesef çare bulamadık. Bütün hafta bunları çalışmıştık. Ama maalesef çözüm bulamadık. Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi tahmin etmiyorduk, beklemiyorduk. Evet tabii yenilebilirsin. Özellikle ikinci golden sonra oyun tamamen koptu bizim adımıza. Hiçbir şekilde cevap veremedik, tepki veremedik. Burada Adana Demirspor'un özellikle hızlı oyuncuları ve bireysel becerileri iyi olan oyuncular olması skoru bir anda aleyhimize çevirdi."

        Serbest, önlerinde çok önemli Fatih Karagümrük maçı olduğunu ve o maça motive olacaklarını belirterek, "Bu son 2 maçlık bizim için kötü giden gidişata dur demek için elimizden gelen bütün çalışmayı, mücadeleyi göstereceğiz." dedi.

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