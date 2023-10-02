Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası Adana'da otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince sanığın idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurulduğu, narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında 14 pakette 7 kilo 355 gram eroin yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren İ.T, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.