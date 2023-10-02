Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

        Adana'da otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da otomobilin bagajına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık, 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince sanığın idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurulduğu, narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında 14 pakette 7 kilo 355 gram eroin yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren İ.T, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        4 METREDEN TERASA DÜŞTÜ, İTFAİYE VİNÇ YARDIMIYLA KURTARDI
        4 METREDEN TERASA DÜŞTÜ, İTFAİYE VİNÇ YARDIMIYLA KURTARDI
        4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı
        4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı
        Adana'da iş yerinin penceresinden düşen kişi yaralandı
        Adana'da iş yerinin penceresinden düşen kişi yaralandı
        Adana'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi