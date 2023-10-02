Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede

        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili yakalanan 34 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 34'ü ise Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

        Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı. Ekipler 29 Eylül'de yaptıkları çalışmayla çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koymuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        "Emekli maaşım ile geçiniyorum"
        "Emekli maaşım ile geçiniyorum"
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        İş yeri önünde uygulama yapan polise saldırıda 2 tutuklama
        İş yeri önünde uygulama yapan polise saldırıda 2 tutuklama
        Adana'da, uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
        Adana'da, uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
        Adana'da uygulama yapan polislere karşı çıkan 2 kişi tutuklandı
        Adana'da uygulama yapan polislere karşı çıkan 2 kişi tutuklandı
        Adana'da gümrük kaçağı 30 milyon makaron ele geçirildi
        Adana'da gümrük kaçağı 30 milyon makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı