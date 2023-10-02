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        Kozan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

        Kozan ilçesi Kızıllar Ortaokulu'nda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:45
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        Kozan'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
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        Kozan ilçesi Kızıllar Ortaokulu'nda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Okul Müdürü Oğuz Cengiz, düzenlenen törende, aralarında okul birincisinin de olduğu 15 öğrencinin sınavda 400 ve üstü puan alarak başarı gösterdiğini söyledi.

        Sınavda başarılı olan öğrencileri tebrik eden Cengiz, "Sınava giren öğrencilerimiz genel başarıyı yakaladılar. Bazı sınıflarımız yüzde 70'in üzerinde başarı sağladı. Öğrencilerimizi kırtasiye malzemesi, kitap ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdik." dedi.

        Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlker Altınok, idareci ve öğretmenler çocuklara hediyelerini verdi.

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