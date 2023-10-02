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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:15
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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
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        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.A. ve M.B. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık M.B. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talep etti.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı R.A. ve M.B'nin mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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