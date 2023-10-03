Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt içinde "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        İstanbul'da yaşandı! 13 yaşında kız çocuğu... Takside taciz!
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        "Oyuncular hazır, biz hazırız!"
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde

        Benzer Haberler

        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesi kapsamında 5 ülkeden 35 genç bir aray...
        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesi kapsamında 5 ülkeden 35 genç bir aray...
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede (2)
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede (2)
        Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim...
        Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim...
        Adana'da sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi kurtarıldı
        Adana'da sepet kısmı hasar gören vinçte asılı kalan 2 işçi kurtarıldı
        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
        Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı
        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kald...
        Sepeti kırılan vinçten düşen işçiler, emniyet kemeri sayesinde hayatta kald...