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        Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:12
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        Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir bitkisel yağ fabrikasında kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

        Adrese baskın yapan ekipler, 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Polis, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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