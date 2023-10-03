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        Adana'da evin duvarına çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde özel halk otobüsünün müstakil evin duvarına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:57
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        Adana'da evin duvarına çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde özel halk otobüsünün müstakil evin duvarına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 J 0269 plakalı otobüs Kızılkaş Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

        Müstakil evin duvarına çarparak durabilen araçtaki 7 yolcu ve sürücü yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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