Adana'da evin duvarına çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde özel halk otobüsünün müstakil evin duvarına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Giriş: 03.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:57
Adana'nın Sarıçam ilçesinde özel halk otobüsünün müstakil evin duvarına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 J 0269 plakalı otobüs Kızılkaş Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Müstakil evin duvarına çarparak durabilen araçtaki 7 yolcu ve sürücü yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.