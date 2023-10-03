Adanalı kebapçılar Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edecek KORAY KILIÇ - Adana'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılacak kebapçılar, coğrafi işaret tescilli lezzeti şovlarla ziyaretçilere sunacak.

KORAY KILIÇ - Adana'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılacak kebapçılar, coğrafi işaret tescilli lezzeti şovlarla ziyaretçilere sunacak.

Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 6-8 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği etkinlik, "100'üncü Yılında Cumhuriyet Lezzetleri" temasıyla düzenlenecek.

Ciğer, şırdan, şalgam ve bici bici gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra coğrafi işaret tescilli Adana kebabının da ziyaretçilerle buluşturulacağı festivalde, konferans, gastro şov ve tadım etkinlikleri yapılacak.

- "Ocaklarımız, stantlarımız, şovlarımız, sunumlarımız hazır"

Adanalı kebapçılar, çok sayıda katılımcının beklendiği festival öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kuzu etini "zırh" tabir edilen bıçaktan geçirdikten sonra çeşitli baharatlarla yoğurarak elde ettikleri kıymayı şişlere takıp ateşle buluşturan ustalar, hünerlerini sergilemeyi amaçlıyor.

Restoran sahibi Gül Tunçsoy, AA muhabirine, geçen yıl ziyaretçi olarak katıldığı festivalde bu yıl firmasıyla yer alacağını söyledi.

Etkinliğin işletmeleri ve ürünleri tanıtma imkanı sunduğunu dile getiren Tunçsoy, "Festival için haftalar öncesinden hazırlandık. Ocaklarımız, stantlarımız, şovlarımız, sunumlarımız, ikramlık ürünlerimiz özetle her şeyimiz hazır. Festivale gelecek bütün misafirlerimizi kebaba doyurmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Tunçsoy, etkinlikte görselliğe de önem vereceklerini vurgulayarak, "Festivale özel, içerisinde Kars kaşarı ve mantarının olduğu 'ay kebabı' hazırladık." dedi.

- "Adana'yı mangal dumanı kaplayacak"

İşletmeci Yaşar Aydın da Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu festival şu an dünyada bir numara. Bizde lezzet, hizmet, hoşgörü, misafirperverlik olduğu için insanlar akın akın Adana'ya geliyor. Herkesi bu lezzetleri denemesi için kente bekliyoruz. Normalde 2 ton et kullanıyorsam festivalde 4-6 ton oluyor, tüketim katlanıyor. Esnafımız misafirleri bekliyor. Onlara kentin güzelliğini yansıtacağız. Adana'yı mangal dumanı kaplayacak."