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        Adana'da bir ev kundaklandı

        Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 05:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 05:02
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        Adana'da bir ev kundaklandı
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        Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu.

        Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, evin birinci katındaki yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

        Evde hasara neden olan yangının henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çıkarıldığı anlaşıldı.

        Zırhlı araçlarla bölgeye gelerek güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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