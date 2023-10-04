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        Adana'da ruhsatsız 55 silah ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 55 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:25
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        Adana'da ruhsatsız 55 silah ele geçirildi
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        Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 55 silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 24 Eylül-3 Ekim'de çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

        Çalışmada ruhsatsız 47 tabanca, Kalaşnikof piyade tüfeği ve 7 av tüfeği ile bu silahlara ait 583 mermi ele geçirdi.

        Ekipler Kalaşnikof piyade tüfeğini, Hürriyet Mahallesi'nde "Dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletteki iki şüpheliden kadın olan A.E'nin elindeki pazar arabasında buldu.

        Polis ekipleri, operasyon ve denetimlerde A.E'nin de aralarında olduğu 35 şüpheli ile çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlüyü yakaladı.

        Şüpheliler emniyete götürülürken hükümlüler de cezaevine gönderildi.

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