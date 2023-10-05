Adana'da arı kovanına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis Adana'da tırın dorsesindeki arı kovanlarına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da tırın dorsesindeki arı kovanlarına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince sanığın kullandığı tırın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulduğunu, narkotik köpeğiyle tırın dorsesinde yapılan aramada 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak benzer suçlardan sabıkalı sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren A.A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.