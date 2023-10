Bilişim ve e-ticaret sektörünün temsilcileri, Adana'daki zirvede buluştu

Adana'da, depremlerden etkilenen işletmelerin e-ticaret ile kalkınması ve büyümesine katkı sunmak amacıyla Bilişim ve e-Ticaret Zirvesi düzenleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında, kendisinin de şirketleri olduğunu ancak e-ticaret yapmadığını söyledi.

Ticaret ve girişimcilik yapacak herkesin destekçisi olacaklarını belirten Karalar, "Yapılan her iş, hem ülke ekonomisine hem kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Dolayısıyla ülkem zenginleşecek. Ülkenin istihdama, üretmeye, ihracata ve dövize ihtiyacı var. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmeye çalışan her çabanın, her girişimcinin yanında olmak bizim de vazifemizdir." diye konuştu.

ATO Başkanı Yücel Bayram da bölgenin çok ciddi e-ticaret potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu potansiyeli kullanamadıklarını ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Elektronik ticaret, aslında bizim diğer şehirlerden bir adım öne çıkmamızı sağlayacak. Bu toplantıda asıl amaç, deprem bölgesindeki tüccarın, e-ticaret yaparak yaralarının sarılması. Adana'mız da 6 Şubat'tan etkilenen illerin başında gelmektedir. Adana'da her ne kadar yıkım ve can kaybı diğer illere göre oranı düşük olsa da ticaret olarak en çok etkilenen illerden bir tanesi. Çünkü Adana'nın en büyük ticaret yaptığı yer deprem bölgesi."

- "Destekler için çok karmaşık yapılar oluşmaması lazım"

Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Necmettin Kırık da ticaret odalarına kayıtlı birçok meslek grubu olduğunu ancak yasal yollarla kar marjı ve katma değeri en yüksek üretimi bilişim sektörünün yaptığını ifade etti.

Teknokent sınırı içinde kalmak istemediklerini aktaran Kırık, şunları kaydetti:

"Teknokent sınırları haricinde de yazılım yapan, ürün geliştiren meslektaşlarımızdan da destekleri ve hizmetleri almak istiyoruz. Biz artık çok kolay yollarla sade desteğe erişmek istiyoruz. Meslek mensubu arkadaşlarım kolay destek alabilsinler. Destekler için çok karmaşık yapılar oluşmaması lazım. Bunları çözmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Başkanı Fehmi Darbay da ülkeye sağlayabilecekleri en büyük faydalardan bir tanesinin ihracat olduğunu anlattı.

Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) Başkanı Mehmet Ali Altun, dijitalleşmenin sadece bir sektörü değil tüm ekonomiyi şekillendirdiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, ELİDER ve ABİAD'ın öncülüğünde düzenlenen zirve, konusunda uzman katılımcıların yer aldığı panellerin ardından sona erecek.