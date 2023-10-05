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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, yarın sezonun ilk konserini verecek

        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 2023-2024 sezonunu yarın vereceği konserle açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:08
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, yarın sezonun ilk konserini verecek
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        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 2023-2024 sezonunu yarın vereceği konserle açıyor.

        ÇDSO, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Sarayı Tiyatro Salonu'nda yarın saat 20.00'deki konserle yeni sezonun açılışını yapacak.

        Şef Eray İnal'ın yöneteceği açılış konserinin solisti, pan flüt sanatçısı Marin Gheras olacak.

        Pan flüt repertuvarından seçilmiş eserlerle başlayacak konser, film müzikleriyle devam edecek.

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