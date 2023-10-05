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        Adana'da otomobille çarpışan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:48
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        Adana'da otomobille çarpışan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hacı Sabancı Sanayi Organize Sanayi Bölgesi Anafartalar Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 01 GM 016 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile 01 EFN 97 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada servisteki 3 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisi çevredekilerce araçtan çıkarıldı, diğeri ise koltukların arasında sıkıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ve 112 Acil Sağlık ekipleri sıkışan işçiyi çıkardı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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