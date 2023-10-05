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        Anıl Tanburoğlu, CHP Adana İl Başkanı adayı olduğunu duyurdu

        Anıl Tanburoğlu, CHP Adana İl Başkanı adaylığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:24
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        Anıl Tanburoğlu, CHP Adana İl Başkanı adayı olduğunu duyurdu
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        Anıl Tanburoğlu, CHP Adana İl Başkanı adaylığını açıkladı.

        Tanburoğlu, CHP il binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin 38. Olağan Adana İl Kongresinde başkan adayı olduğunu söyledi.

        Yepyeni bir dönemi başlatmak üzere adaylığını açıkladığını belirten Tanburoğlu, daha önceki dönemlerde partiyi ayakta tutan üye, yönetici ve il başkanlarına minnettar olduğunu ifade etti.

        Destek beklediğini aktaran Tanburoğlu, "Yerel seçimde en az 8 ilçe belediyesini ve büyükşehir belediyesini kazanmak için hep beraber gece gündüz çalışmak üzere bizleri desteklemenizi bekliyorum." dedi.

        Basın toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve partililer de katıldı.

        CHP 38. Olağan Adana İl Kongresi, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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