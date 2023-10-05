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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:11
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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert​​​​​​​ yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Yukatel Adana Demirspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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