Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 05.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:11
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Yukatel Adana Demirspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.