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        Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:25 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:25
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        Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, S.A. idaresindeki 01 DFN 96 plakalı öğrenci taşıyan minibüsle Metin Kılıç yönetimindeki 01 EK 282 plakalı motosiklet, Modernevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda çarpıştı.

        Motosikletten yola savrulan Kılıç ve kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç ile Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Metin Kılıç'ın paramedik olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Minibüs sürücüsü S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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