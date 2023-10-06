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        Adana'da esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:08
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        Adana'da esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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        Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ekipler, evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.

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